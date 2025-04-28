"مصادر دخل غير تقليدية".. شوبير يكشف تفاصيل فرع الزمالك الجديد
كتب - محمد القرش:
كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل بناء فرع الزمالك الجديد، وكشف حقيقة إنشاء استاد للنادي.
وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت": "موضوع الفرع الجديد للزمالك عامل انتعاشة كبيرة، لأن الزمالك بدأ من دلوقتي تأجير المحلات والمشاريع الاستثمارية اللي موجود في الفرع الجديد".
وأوضح: "الزمالك هيتشغل بقوة عشان الفرع الجديد يظهر ويبان ويكبر، هيبقى فيه مصادر دخل غير تقليدية بسبب هذا المشروع".
وأضاف: "وهناك رجل أعمال هيبقى له دور كبير جدا في هذا الأمر، وسيعقد الزمالك مؤتمر صحفي قريبا للإعلان عن تفاصيل فرع أكتوبر".
واختتم: "بدأ الزمالك رسميا في التعاقد مع بنوك وبعض الشركات الكبرى من أجل التواجد وتأجير مساحات داخل الفرع، وليس هناك خطة لإنشاء استاد، لكن أتمنى أن يكون تواجد استاد للزمالك".
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