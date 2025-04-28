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وفاة أمح الدولي بعد صراع مع المرض

10:06 ص الإثنين 28 أبريل 2025
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    كهربا يزور أمح الدولي (1)
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    كهربا رفقة أمح الدولي من المطار1
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    كهربا رفقة أمح الدولي من المطار
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (6)
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    كهربا يزور أمح الدولي (5)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (7)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (1)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (9)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (8)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (3)
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    أمح الدولي
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كتب - محمد القرش:

توفى المشجع الأهلاوي، أمح الدولي، والمعروف بصديق اللاعبين اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية له عبر منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، ارجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

وكان أمح خضع لعملية جراحية كبيرة في الظهر منذ أيام، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق.

وحرص العديد من اللاعبين على مساندة أمح الدولي، بينهم محمود عبد المنعم كهربا الذي كان الأقرب له من بين هؤلاء اللاعبين.

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