ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. دعم اللاعبين لعبد المنعم.. إمام عاشور وكولر

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال احتفاله بحصول فريقه ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، عقب الفوز أمس على توتنهام.

وشارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة مدربه السابق مارسيل كولر.

وقام محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بنشر صورة له رفقة محمد عبد المنعم لعب نيس الفرنسي، السابق لدعمه عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كما قام ياسر إبراهيم لاعب الأهلي بنشر صورة له رفقة عبد المنعم، لدعمه عقب الإصابة التي تعرض لها رفقة فريق نيس.

وحرص محمد هاني لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

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