"بعد تعيينه في الأهلي".. ما هي الرخص التدريبية التي حصل عليها عماد النحاس؟

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي تعيين عماد النحاس، مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني، عقب رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وكان النادي الأهلي، أعلن يوم السبت الماضي رحيل مارسيل كولر، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق لعماد النحاس، تولي مهمة المدير الفني لأكثر من فريق في الدوري المصري، من بينهم: "أسوان، المقاولون العرب، الشرقية والاتحاد السكندري".

وفي يوليو من عام 2023، نجح عماد النحاس في الحصول على الرخصة التدريبية A، وتسلم الشهادة الخاصة بها في فبراير من عام 2024.

والرخصة التدريبية A هي الدبلومة الإفريقية، التي تتيح لحاملها قيادة الفريق في بطولات أفريقيا للأندية والمنتخبات.

والجدير بالذكر أن عماد النحاس، سبق له العمل داخل النادي الأهلي في أكثر من منصب، عقب اعتزاله كرة القدم، منهم توليه منصب نائب مدير الكرة بالنادي، بالإضافة إلى عمله كنائب لرئيس قطاع الناشئين بالنادي.

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