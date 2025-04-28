مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

زد

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الترجي

- -
20:30

الأهلي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

بارما

جميع المباريات

إعلان

"بينهم إمام عاشور وربيعة".. عدد من لاعبي الأهلي يقيمون حفل وداع لمارسيل كولر

12:05 ص الإثنين 28 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحد جماهير الأهلي يمنح مارسيل كولر هدية بعد الفوز على المقاولون برباعية (2)
  • عرض 11 صورة
    ستوري إمام عاشور (2)
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور مع كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر ومحمد رمضان
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر يحتفل بدوريالأبطل
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    كولر وحسين الشحات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حرص عدد من لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة حفل وداع للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق قبل رحيله من مصر.

وكان النادي الأهلي، أعلن أمس السبت رحيل مارسيل كولر عن القيادة الفنية للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وظهر عدد من لاعبي الأهلي رفقة السويسري مارسيل كولر، على رأسهم الثلاثي: "رامي ربيعة، إمام عاشور ومروان عطية".

وودع المارد الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا، من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم الجمعة الماضي بالقاهرة مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الموافق 19 أبريل الجاري انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم في جنوب أفريقيا، ليصعد بذلك صن داونز مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

أقرأ أيضًا:

"عشنا لحظات لا تُنسى".. حسين الشحات يودع كولر برسالة مؤثرة

رافينيا يواسي لاعبي ريال مدريد بعد خسارة كأس ملك إسبانيا (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وداع لمارسيل كولر حفل وداع لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر رامي ربيعة إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان