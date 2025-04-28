كتب - يوسف محمد:

حرص عدد من لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة حفل وداع للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق قبل رحيله من مصر.

وكان النادي الأهلي، أعلن أمس السبت رحيل مارسيل كولر عن القيادة الفنية للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وظهر عدد من لاعبي الأهلي رفقة السويسري مارسيل كولر، على رأسهم الثلاثي: "رامي ربيعة، إمام عاشور ومروان عطية".

وودع المارد الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا، من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم الجمعة الماضي بالقاهرة مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الموافق 19 أبريل الجاري انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم في جنوب أفريقيا، ليصعد بذلك صن داونز مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

أقرأ أيضًا:

"عشنا لحظات لا تُنسى".. حسين الشحات يودع كولر برسالة مؤثرة

رافينيا يواسي لاعبي ريال مدريد بعد خسارة كأس ملك إسبانيا (فيديو)