6 مدربين في مهب الريح بعهد محمود الخطيب

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي توجيه الكشر إلى المدرب السويسري، مارسيل كولر، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

ويعد مارسيل كولر هو المدرب السادس الذي يرحل أو يتم توجيه له الشكر من قبل إدارة الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب، الذي تولى زمام المارد الأحمر في عام 2017.

باتريس كارتيرون - 2018

وصل المدرب الفرنسي للأراضي الفرنسية في يوم 12 يونيو 2018، لكن منصبة داخل القلعة الحمراء لم يدم سوى 5 أشهر فقط بعد نتائج سيئة والإقصاء من دوري أبطال أفريقيا.

مارتن لاسرتي - 2018:2019

خلال 8 أشهر تولى فيهم المدرب الأوروجوياني القيادة الفنية للنادي الأهلي لم يفز سوى بالدوري المصري، وسرعان ما واجه مصير المدرب الذي سبقه بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

رينيه فايلر - 2019:2020

كانت مؤشرات المدرب السويسري جيدة جدا مع النادي الأهلي بعد تولي القيادة خلفا لمارتن، حيث خاض 44 مباراة مع المارد الأحمر حقق فيهم الدوري المصري وكأس السوبر المصري، لكنه قرر بعدها الرحيل بسبب ظروف عائلية.

بيتسو موسيماني - 2020:2022

كان الجنوب إفريقي من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي خلال عهد محمود الخطيب، حيث توج بدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر مرتين، بجانب الدوري المصري وكأس مصر، لكن تراجعت نتائجه في عام 2022 مما أدى إلى إقالته.

ريكاردو سواريش - 2022

شهرين فقط كانا كافيان لإقالة المدرب البرتغالي الذي خاض خلال فترته مع المارد الأحمر 17 مباراة (فاز 9، تعادل 5، خسر 3).

مارسيل كولر - 2022:2025

المدرب السويسري هو الأكثر استقرارا في عهد الخطيب إذ تولى القيادة الفنية لمدة 3 سنوات مليئة بالبطولات، لكن الفترات السعيدة في كرة القدم لا تدوم كثيرا، فقط تزامن تراجع مستوى الفريق والخروج من دوري أبطال أفريقيا مع اقتراب الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية.