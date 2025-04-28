"طرفيها الزمالك وبيراميدز".. مباراتان قد تحسمان بطولتين خلال أسبوع في مصر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تنتظر منافسات الكرة المصرية خلال شهر مايو المقبل أسبوعًا حاسمًا لبطولتي الدوري وكأس مصر؛ إذ سيشهد مباراتين طرفيها الزمالك وبيراميدز مؤثرتين في مشوار الفريقين بالموسم الجاري من الدوري.

الزمالك سيستضيف نظيره بيراميدز مساء يوم الثلاثاء 13 مايو ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة التتويج وهي المباراة المصيرية للفريقين في سباق التتويج بلقب الدوري.

حال فوز بيراميدز والزمالك بمبارياتهما قبل مواجهتهما سيظل الفارق بينهما 6 نقاط وهنا حال فوز لاعبو القلعة البيضاء سيتقلص الفارق إلى 3 نقاط وينتظر هدية بتعثر بيراميدز مجددًا.

ولكن فوز بيراميدز على الزمالك يقضي علي أمال القلعة البيضاء في المنافسة على اللقب.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر ونقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث وسط ترقب لأزمة خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيده على خلفية عدم خوضه مباراة القمة أمام القلعة البيضاء.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين بعد 7 أيام ولكن في نهائي بطولة كأس مصر وهي مباراة لا تقبل القسمة على طرفين لذا من يفوز بها سيحصد اللقب.

بيراميدز يعد حامل لقب المسابقة بعدما فاز بالنسخة الماضية على نظيره زد بهدف نظيف سجله لاعبه فيستون مايلي بالدقيقة 87 من اللقاء حينها ليضيف البطولة الأولى لخزائن ناديه منذ تأسيسه سواء بمسماه القديم "الأسيوطي" أو الجديد بداية من عام 2018.

وعلى الجانب الآخر كان آخر لقب حصده الزمالك من بطولة كأس مصر نسخة موسم 2020/21 حين فاز بهدفين مقابل هدف على الأهلي.

اقرأ أيضًا:

"خلفا لكولر".. خبير لوائح يكشف الموقف القانوني حال تولى جوزيه جوميز القيادة الفنية للأهلي

"كوبري من الزمالك؟".. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن تعاقد الأهلي مع جوميز