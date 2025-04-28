هل يكون زيزو الخاسر الأكبر؟ الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة

يترقب نادي الزمالك، قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعديل موعد نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، الذي تحدد له شهر مايو المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في الأيام الماضية، تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو المقبل، دون تحديد ملعب المباراة حتى الآن.

وفي المقابل، اعترض نادي بيراميدز، على موعد المباراة، نظرا لضغوط المباريات التي يعاني منها في هذه الفترة، حيث يواجه بتروجيت يوم 17 في الدوري المصري، وصنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 24 في جنوب أفريقيا.

هل يكون زيزو الخاسر الأكبر؟

حسب المصادر المطلعة، نادي الزمالك لا يمانع في تأجيل المباراة، خاصة وأن نادي بيراميدز، يمثل مصر في مهمة قومية ويشارك في نهائي قاري.

وربما يكون أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، الخاسر الأكبر حال تأجيل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز، في ظل اقترابه بشدة من الانتقال للنادي الأهلي والمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يفتتح مبارياته في المونديال يوم 14 يونيو المقبل، بمواجهة إنتر ميامي الأميريكي، بينما تتوجه البعثة يوم 2 يونيو من أجل الاستعداد ودخول معسكر مغلق في الولايات المتحدة وخوض مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي.

حال تأجيل مباراة نهائي الكأس، سيتمسك الزمالك باللوائح وهي عدم رحيل أي لاعب دون الانتهاء من الموسم كاملا، خاصة وأن زيزو منقطع عن المران ويتم توقيع عقوبات عليه بشكل يومي باللائحة، وحال إعلان النادي الأهلي ضمه قبل انتهاء الموسم للزمالك، سيتم تقديم شكوى بعدم التزام اللاعب بعقده مع النادي بشكل قانوني.