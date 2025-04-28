شرط تعجيزي يهدد المدير الفني الجديد المحتمل للأهلي

يسعى النادي الأهلي في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، خلال الفترة الحالية، خلفا لرحيل السويسري مارسيل كولر، الذي رحيل بسبب سوء النتائج.

النادي الأهلي، أعلن أول أمس السبت بشكل رسمي، رحيل السويسري مارسيل كولر، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

وكان النادي الأهلي، ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي على يد نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، عقب التعادل في الذهاب سلبيا دون أهداف، والتعادل في العودة على استاد القاهرة 1\1.

جوميز يدخل ضمن أولويات النادي الأهلي

ودخل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح السعودي، ضمن حسابات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

ويعد جوميز، معروفا بشكل كبير للجماهير المصرية، وتحديدا الزملكاوية، حيث تولى تدريب الأبيض، وحقق معه بطولة السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي، ورحل بشكل مفاجئ بدفع الشرط الجزائي.

ووفقا للمصادر، المطلعة كشفت عن صعوبة في تعاقد النادي الأهلي مع جوزيه جوميز، في ظل ارتباطه بعقد مع ناديه ينتهي بنهاية الدوري السعودي، شهر مايو المقبل.

وأوضح المصدر، أن هناك شرطا جزائيا بقيمة 5 أشهر، حال فسخ جوميز عقده مع نادي الفتح، بجانب رفض المدير الفني البرتغالي، ترك بصمة سيئة مع النادي السعودي، لذلك أمر رحيله متروكا لنهاية الموسم الحالي، وهو ما يصعب تعاقده مع الأحمر الذي يريد التعاقد مع مدير فني في أسرع وقت للتعرف على اللاعبين قبل المشاركة في المونديال.