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"أرجو أن تتفهموا".. أول رد من جوميز على أنباء توليه القيادة الفنية للأهلي

11:31 م الأحد 27 أبريل 2025
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    البرتغالي جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز
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كتب - محمد القرش:

علق المدرب البرتغالي، جوزيه جوميز، على أنباء توليه القيادة الفنية للفريق الأول بالنادي الأهلي.

وعرض برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى والذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي، رسالة نصية أرسلها جوزيه جوميز بشأن تلك الأنباء.

وكتب جوميز في الرسالة: "أرجو أن تتفهموا إنه حاليا أنا مدرب لنادي الفتح السعودي ولدي مباريات هامة للغاية وتركيزي منصب بنسبة 100% مع الفريق".

وارتبط اسم المدرب البرتغالي بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية، بعد توجيه الشكر لمارسيل كولر بعد الخروج من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رسالة جوميز

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