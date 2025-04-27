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"أنهى الاتفاق".. مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم نجم منتخب تونس

09:11 م الأحد 27 أبريل 2025
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    محمد علي بن رمضان
  • عرض 3 صورة
    محمد بن رمضان
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كتب - مراسل مصراوى:

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نجم الوسط التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، للانضمام إليه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي، دخل في مفاوضات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع النجم التونسي، للانتقال إلى الفريق في الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب التوصل إلى اتفاق مادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي أنهى اتفاقه مع محمد علي بن رمضان ومع وكيل اللاعب، قام بإرسال عرض إلى النادي المجري، بقيمة مليون و800 ألف يورو".

وأضاف: "الأهلي قام بإبلاغ فريق فرينكفاروزي المجري، بضرورة إخطار مجلس إدارة القلعة الحمراء، بطلباته المادية، للعمل على حسم الصفقة بشكل سريع".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل يوم الجمعة الماضي الموافق 25 أبريل، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

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مفاوضات الأهلي لضم نجم منتخب تونس التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري مفاوضات الأهلي لضم محمد علي بن رمضان
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