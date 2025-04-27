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توافد جماهير منتخب مصر استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا للشباب

08:30 م الأحد 27 أبريل 2025
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (21)
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (18)
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (17)
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (16)
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (14)
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (13)
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (12)
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (11)
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (10)
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (15)
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    جماهير منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا (9)
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كتب - محمد القرش:

بدأت جماهير منتخب مصر التوافد إلى مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي من أجل مؤازرة الفريق الوطني في افتتاح كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

ويواجه الفراعنة نظيره جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية التي تقام على الأراضي المصرية.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع كل من، زامبيا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، بينما تُنقل مباراة مصر وجنوب إفريقيا على "تايم سبورت" بترددها الأرضي.

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