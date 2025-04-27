بيسيرو: مباراة المصري المقبلة صعبة.. أثق في قدرة اللاعبين على تعويض الغيابات

كتب - يوسف محمد:

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مباراة المصري البورسعيدي المقبلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وقال بيسيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "مباراة المصري المقبلة مهمة جدا وصعبة، خاصة وأنها أمام فريق مميز ولديه إمكانيات جيدة، الفريق جاهز للقاء بشكل مميز، نسعى لتحقيق الفوز وحصد لقب الدوري بأفضل شكل".

وأضاف: "قمنا بمنح اللاعبين راحة من التدريبات البدنية لمدة 4 أيام خلال الأيام الماضية، خاصة وأنهم كانوا يعانون من ضغط مباريات، مما جعلهم في حاجة إلى الراحة الذهنية والبدنية".

وعن غياب ثنائي الفريق محمود الونش، محمود بنتايك عن الفريق في مباراة المصري بسبب الإيقاف، قال: "لدي القدرة على التعامل مع الغيابات بشكل جيد، أثق في قدرة كل اللاعبين على تعويض الغيابات".

واختتم بيسيرو تصريحاته:"أطالب الجميع بعد النظر إلى الشائعات وما يقال بشأن موقفي من الاستمرار مع الزمالك، خاصة وأنني لا أتحدث سوى في المؤتمرات الصحفية الرسمية الخاصة بالنادي".

ويدخل نادي الزمالك معسكر مغلق في برج العرب، بداية من يوم غد الإثنين الموافق 28 أبريل الجاري، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

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