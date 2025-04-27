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"بعد توليه المهمة".. موعد أول مباراة يقودها عماد النحاس كمدير فني للأهلي

07:22 م الأحد 27 أبريل 2025
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    عماد النحاس مدرب الاتحاد
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    عماد النحاس
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    عماد النحاس
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    عماد النحاس
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم، تعيين عماد النحاس مدربا عاما وقائم بأعمال المدير الفني، بدلا من السويسري مارسيل كولر الذي رحل عن الفريق.

وكان النادي الأهلي، أعلن أمس السبت رحيل المدير الفني السويسري مارسيل كولر، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقيا.

موعد أول مباراة لعماد النحاس مع الأهلي

وستكون أول مباراة يقود فيها عماد النحاس النادي الأهلي كمدير فني، هى مباراة بتروجيت المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أبريل الجاري.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره بتروجيت، يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أبريل الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق بيراميدز صاحب الـ 44 نقطة.

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النادي الأهلي عماد النحاس موعد مباراة الأهلي المقبلة الدوري المصري مارسيل كولر
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