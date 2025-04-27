"بعد تعيينه مديرا رياضيا".. ماذا قدم محمد يوسف كمدير فني مع النادي؟

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي منذ قليل، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق، بقيادة عماد النحاس مدير كمدير فني مؤقت، لخلافة السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

وشهد تشكيل الجهاز الفني الجديد للمارد الأحمر، تعيين محمد يوسف مديرا رياضيا خلفا لمحمد رمضان، الذي أعلن النادي رحيله بشكل رسمي اليوم.

وسبق لمحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، تولي مهمة المدير الفني للنادي خلال الفترة من مايو 2013 حتى مايو من عام 2014.

ماذا قدم محمد يوسف كمدير فني مع الأهلي؟

وخلال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، قاد يوسف النادي الأهلي في 39 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 22 مباراة، تعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر تحت قيادة محمد يوسف خلال توليه المهمة الفنية للفريق عام 2013، 68 هدفا وتلقت شباكه 47 هدفا.

ونجح يوسف في قيادة النادي الأهلي، خلال توليه القيادة الفنية للفريق، في حصد بطولتين بواقع لقب وحيد لكلا من، دوري أبطال أفريقيا ومثله لبطولة كأس السوبر الأفريقي.

وفي نوفمبر من عام 2018، تولى يوسف مهمة المدير الفني بشكل مؤقت للنادي، قاد خلالهم الفريق في 6 مباريات خلال تلك الفترة، حقق خلالهم الفوز في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، قبل رحيله عن الفريق في ديسمبر 2018.

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