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لإنقاذ الموسم.. الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق

05:49 م الأحد 27 أبريل 2025
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    محمد يوسف مدرب البنك الأهلي
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    محمد يوسف مدرب الأهلي
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    محمد شوقي ورمضان
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    محمد شوقي وكولر
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    إمام عاشور يحتضن محمد شوقي
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    إمام عاشور مع محمد شوقي بعد هدفه في شباك غزل المحلة
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    ميشيل-يانكون-ومصطفى-شوبير
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    ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي
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    ميشيل-يانكون
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    مران حراس النادي الأهلي تحت اشراف ميشيل يانكون
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    عماد النحاس
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    عماد النحاس مدرب الاتحاد
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    عماد النحاس
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    عماد النحاس
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، تولي عماد النحاس منصب المدرب العام للفريق والقائم بأعمال المدير الفني، خلفا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

وكان النادي الأهلي أعلن مساء أمس السبت، رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وجاء نص بيان الأهلي الرسمي كالتالي: "قرر النادي تعيين الكابتن محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، والكابتن عماد النحاس مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن محمد شوقي مدربًا".

وأضاف: "استمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة".

ويذكر أن المارد الأحمر، ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي يوم الجمعة الماضي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ليودع بطولة أفريقيا من نصف النهائي.

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النادي الأهلي الجهاز الفني الجديد للأهلي محمد يوسف مارسيل كولر عماد النحاس
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