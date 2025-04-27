كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، تولي عماد النحاس منصب المدرب العام للفريق والقائم بأعمال المدير الفني، خلفا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

وكان النادي الأهلي أعلن مساء أمس السبت، رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وجاء نص بيان الأهلي الرسمي كالتالي: "قرر النادي تعيين الكابتن محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، والكابتن عماد النحاس مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن محمد شوقي مدربًا".

وأضاف: "استمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة".

ويذكر أن المارد الأحمر، ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي يوم الجمعة الماضي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ليودع بطولة أفريقيا من نصف النهائي.

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