"بعد رحيله عن الفريق".. علي معلول يودع السويسري مارسيل كولر

كتب - يوسف محمد:

ودع الظهير الأيسر التونسي للنادي علي معلول، المدير الفني السابق للفريق مارسيل كولر، بعد رحيله عن الفريق بشكل رسمي أمس السبت.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس السبت الموافق 26 أبريل الجاري، رحيل السويسري مارسيل كولر، بعد توديع الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة العودة بين صن داونز والنادي الأهلي يوم الجمعة الماضي، في القاهرة، ليضمن الفريق الجنوب أفريقي الصعود إلى النهائي، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

ونشر معلول عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة كولر وكتب: "حظا سعيدا وكل التوفيق".

والجدير بالذكر أن علي معلول، غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي منذ فترة طويلة، منذ تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا العام الماضي 2023-2024 أمام الترجي.

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