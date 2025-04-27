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"بعد كولر".. الأهلي يعلن رسميًا رحيل عضو جديد من الجهاز الفني

03:08 م الأحد 27 أبريل 2025
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    سامي قمصان من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    سامي قمصان ورضا سليم
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    محمد رمضان وسامي قمصان
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    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي موافقة مجلس إدارته على قبول الاعتذار الذي تقدم به سامي قمصان مدرب الفريق عن عدم الاستمرار في منصبه.

ووجه النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، الشكر لسامي قمصان لما قدمه من جهد وعطاء خلال السنوات الماضية.

وأوضح النادي أن سامي قمصان كان نموذجًا في الالتزام والإخلاص والحرص على مصلحة الأهلي في كافة المواقف، حسبما جاء نص البيان.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء يوم أمس السبت توجيه الشكر للمدير الفني مارسيل كولر.

وذكر النادي الأهلي، خلال البيان ذاته:"نظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي، وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه".

وأكد النادي على اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمِّن عطاءه، خاصة وأنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.


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الأهلي سامي قمصان كولر
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