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روديجر يعتذر بعد تصرفه بكأس ملك إسبانيا أمام برشلونة

03:05 م الأحد 27 أبريل 2025

روديجر

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اعتذر المحترف الألماني بصفوف ريال مدريد، أنطونيو روديجر عما بدر منه من اعتراض على حكم مباراتهم أمام نظيرهم برشلونة في كأس ملك إسبانيا.

وخسر فريق ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره برشلونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ودون روديجر عبر Story على حسابه بمنصة انستجرام، اليوم الأحد:"بالطبع لا يوجد أي عذر لتصرفي الليلة الماضية.. أنا آسف جدًا لذلك، لقد لعبنا مباراة جيدة جدًا من الشوط الثاني وما بعد ذلك".

وأتم المدافع الألماني الدولي بقوله:"بعد الشوط الإضافي لم يكن بإمكاني مساعدة فريقي بعد خروجي من المباراة وقبل الصافرة الأخيرة ارتكبت خطأ.. أعتذر مرة أخرى للحكم وللجميع الذين خذلتهم الليلة الماضية".

وشارك روديجر مع ريال مدريد بالموسم الحالي بـ 49 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

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روديجر برشلونة ضد ريال مدريد نتيجة ماتش برشلونة والريال ريال مدريد
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