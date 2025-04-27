رسميا.. قرار عاجل من الأهلي بتوجيه الشكر لمحمد رمضان

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي توجيه الشكر لمحمد رمضان المدير الرياضي للفريق، عن الفترة التي قضاها داخل الأحمر.

وأكد النادي الأهلي في بيان رسمي، عبر موقعه، قبول الاعتذار الذي تقدم به محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، عن عدم الاستمرار في مهمته، موجها له الشكر والتقدير على الجهد الكبير الذي بذله، منذ توليه المسئولية، وإسهاماته الإدارية والعمل بروح أبناء الأهلي، وتفانيه في أداء مهامه في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، أعلن أمس السبت بشكل رسمي، رحيل السويسري مارسيل كولر، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

وكان النادي الأهلي، ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي على يد نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، عقب التعادل في الذهاب سلبيا دون أهداف، والتعادل في العودة على استاد القاهرة 1\1.