كرة يد.. لاعب مصري بالدوري الفرنسي يعلن رحيله عن ناديه

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن محمد سند نجم كرة اليد المصري رحيله عن ناديه نيم الفرنسي بعد 8 سنوات قضاها داخل جدرانه.

وكتب سند عبر حسابه بمنصة انستجرام، اليوم الأحد:"2017 - 2025 بعد 8 سنوات رائعة من الدفاع عن ألوان نيم، سيأتي الوقت قريبًا لأقلب الصفحة، لقد تبنّاني نادي نيم، هذه المدينة وهذا النادي سيكونان بمثابة علامة مميزة في مسيرتي المهنية".

وأتم اللاعب المصري تدوينته بقوله:"لقد كان شرفًا لي أن أرتدي هذا القميص الأخضر طوال هذا الوقت.. شكرا لك على كل شيء نيم".

وسجل سند خلال مسيرته مع نادي نيم 1477 هدف بمختلف المسابقات التي شارك بها خلال السنوات الثمان الماضية.

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