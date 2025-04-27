أحمد شوبير يكشف موقف زيزو من جلسة التحقيق الثانية بالزمالك

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير عن تحديد جلسة تحقيق للاعب أحمد سيد زيزو بناديه الزمالك.

وقال أحمد شوبير، عبر راديو "أون سبورت" اليوم الأحد، إن مسؤولي الزمالك قد حددوا جلسة تحقيق ثانية مع زيزو من المقرر لها اليوم.

وأشار شوبير إلى أن الأقرب عدم حضور زيزو للجلسة بعدما غاب عن جلسة التحقيق الأولى، مضيفًا:"نادي الزمالك، بعد إرسال موعد جلسة التحقيق إلى مقر إقامة زيزو في المنيا بعلم الوصول، سيقوم بتصعيد الملف بالكامل إلى اتحاد الكرة وذلك بعد تغيب اللاعب عن التدريبات".

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن أحمد سيد زيزو، أنهى اتفاقه للانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

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