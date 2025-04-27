"الأهلي سيعلن بعد قليل".. تعرف على الجهاز الفني الجديد والمدير الرياضي

كتب- محمد خيري:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، خلفا لرحيل السويسري مارسيل كولر عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "الأهلي يعلن بعد قليل الجهاز الفني والإداري المؤقت غالبا سيكون كالتالي محمد يوسف مديرا رياضيا عماد النحاس مدربا ويعاونه محمد شوقي ومدرب من قطاع الناشئين".

وأكمل: "واستمرار ميشيل يانكون مدربا للحراس علي ان يستمر يوسف مديرا رياضيا الموسم القادم وغالبا استمرار النحاس وشوقي مع المدرب الأجنبي".

وأختتم تصريحاته: "وهناك مفاوضات مكثفة لسرعة التعاقد مع المدرب الأجنبي".

وكان النادي الأهلي، ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي على يد نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، عقب التعادل في الذهاب سلبيا دون أهداف، والتعادل في العودة على استاد القاهرة 1\1.