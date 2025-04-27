مرتجي يوجه رسالة لكولر بعد رحيله عن الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي وأمين الصندوق رسالة إلى المدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد رحيله عن تدريب فريقهم.

ونشر مرتجي صورًا تجمعه مع كولر اليوم الأحد عبر حسابه بمنصة فيسبوك مُذيلاً إياها بتعليق:"شكرًا مارسيل كولر سنظل نتذكرك دائمًا وسط أسرة نادينا الحبيب".

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل كولر بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

يذكر أن مارسيل كولر تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي في عام 2022، تمكن من حصد 11 لقبا مختلفا رفقة الفريق.

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