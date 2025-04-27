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"مرشح بقوة".. شوبير يكشف اسما جديدا مرشحا لتدريب الأهلي خلال ساعات

01:22 م الأحد 27 أبريل 2025
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  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
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    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اسما جديدا، ضمن الترشيحات، لتولي تدريب النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي أمس السبت بشكل رسمي، رحيل السويسري مارسيل كولر، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عماد النحاس مرشح بقوة".

وشهدت الساعات الماضية، دخول عدد كبير من المدربين، لتولي الأهلي لفترة مؤقتة، على رأسهم محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود وعماد النحاس.

وكان النادي الأهلي، ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي على يد نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، عقب التعادل في الذهاب سلبيا دون أهداف، والتعادل في العودة على استاد القاهرة 1\1.

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الأهلي أحمد شوبير كولر عماد النحاس أخبار الأهلي
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