أول رد من الفتح السعودي بشأن رحيل جوميز لتدريب الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، رد نادي الفتح السعودي، على إمكانية رحيل البرتغالي، جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، من أجل توليه تدريب فريق الأهلي خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وأعلن النادي الأهلي أمس السبت بشكل رسمي، رحيل السويسري مارسيل كولر، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور": " مصدر بنادي الفتح السعودي أكد أن عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الفريق يتضمن بند أفضلية التمديد لموسم إضافي حال نجح في بقاء الفتح بدوري روشن".

وأوضح الغندور، أن النادي السعودي يرفض الحديث عن أي شيء يخص رحيل جوميز عن الفريق في الفترة المقبلة، لأن المدرب البرتغالي مرتبط بعقد مع الفتح، ويركز حاليا مع الفريق، ولا يوجد تفاوض مع الأهلي.