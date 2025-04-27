بعد قرار بيسيرو.. الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المصري

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي، المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم الخميس المقبل 1 مايو على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس السبت، عقب مواجهة بهتيم الودية التي أقيمت مساء الجمعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزاً كبيراً على بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.