مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

جنوب افريقيا - شباب

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

كأس الاتحاد الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

بعد قرار بيسيرو.. الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المصري

12:39 م الأحد 27 أبريل 2025

مران فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي، المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم الخميس المقبل 1 مايو على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس السبت، عقب مواجهة بهتيم الودية التي أقيمت مساء الجمعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزاً كبيراً على بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك مران الزمالك المصري البورسعيدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السادات حسمها منذ 50 سنة.. هل يجوز إعفاء أمريكا من رسوم قناة السويس؟