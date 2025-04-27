6 صور ترصد بدء أعمال الحفر بفرع نادي الزمالك الجديد

تتواصل خلال الأيام الماضية عمليات الحفر بفرع نادي الزمالك الجديد الذي سيقام في منطقة السادس من أكتوبر.

وتم وضع شعار نادي الزمالك والشركة المنفذة للمشروع على أسوار النادي بجانب تواجد معدات الحفر بمقر النادي الجديد.

وتم بناء أماكن بفرع النادي الجديد للزمالك لإقامة العمال لتسريع وتيرة الأعمال.

وكان مصدر قد أوضح لمصراوي في وقت سابق أن كثير مما يتم تداوله بخصوص مشروع فرع نادي الزمالك بمنطقة السادس من أكتوبر ليس دقيقًا:"على سبيل المثال لم يتم حسم ملف بناء استاد بالفرع".

وأشار المصدر ذاته إلى أن البداية بمشروع فرع الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر ستكون بعض الملاعب لفريق الكرة الأول والناشئين والألعاب الأخرى على أن تصبح جاهزة لتتدرب عليها الفرق مع نهاية العام الجاري.

وينتظر جمهور الزمالك، بحسب المصدر، عقد مجلس الإدارة مؤتمرًا صحفيًا خلال شهر مايو المقبل للإعلان عن تفاصيل المشروع ولكن لم يتم الاستقرار على مكان انعقاده ولكن الأقرب سيكون قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ما الجديد بمشروع فرع الزمالك في منطقة 6 أكتوبر؟

ونوه المصدر إلى أن ما استجد ليعود المشروع إلى الواجهة الإعلامية مرة أخرى هو الحصول على كافة الموافقات على التعديلات الأخيرة بالتصميمات الخاصة بالمشروع وكذلك بدء العمل بصورة فعلية.

وكان التنفيذ الفعلي لمشروع فرع منطقة 6 أكتوبر لنادي الزمالك ضمن قائمة وعود المجلس الحالي للزمالك الذي أعلن ظهور الفرع خلال أول 18 شهرًا من انتخابهم.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك يوم 20 أكتوبر 2023 فوز حسين لبيب وقائمته برئاسة وعضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ولا يعد مشروع فرع منطقة 6 أكتوبر للزمالك جديدًا بل شهد تطورات كثيرة وتعمل العمل على تصاميم له بالمجلس الماضي برئاسة مرتضى منصور.

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