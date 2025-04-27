"جوميز ولا كيروش؟".. شوبير يكشف تفاصيل مدرب الأهلي الجديد وموعد الإعلان

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل تحركات النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني جديد، خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل السويسري مارسيل كولر، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا".

قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي بالتأكيد يقود مفاوضات مع عدد من المدربين في الوقت الحالي، طيب هتقولي كيروش؟، أنا أعتقد أن كيروش معندوش الرغبة أنه يدر أندية أو العودة لمصر مرة أخرى بعد الطريقة السيئة اللي شافها مع منتخب مصر".

أضاف: "أتصور أن كيروش مش قريب من تدريب النادي الأهلي وكل شيء جايز برضو".

أكمل: "طيب جوميز جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح السعودي، تحدث مع إحدى الصحف وقال أنا احترم تعاقدي مع فريقي ولم أتلقى أي تفاوض مع الأهلي أو الزمالك كما يتردد وتركيزي مع الفتح حاليا، ولكن يظل المدرب مطروح بقوة على طاولة الأهلي".

وأوضح: "هل فيه تفاوض مع مدربين أخرين؟، نعم في الفترة الماضية إدارة الأهلي تفاوضت مع العديد من المدربين، سوء مدرسة ألمانية أو برتغالي أو سويسرية، لأن دي المدارس اللي الأهلي بيفضلها، وحققت نجاحات كبيرة مع الأحمر".

واختتم تصريحاته: "الأهلي لن يعلن عن المدرب خلال أيام، ولكن سيستغرق الأمر فترة، ولكن الأكيد أن النادي الأهلي سوف يشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة بمدير فني أجنبي وهذا كل ما يخص ملف مدرب الأهلي الجديد".