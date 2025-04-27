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موعد مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

11:51 ص الأحد 27 أبريل 2025

تدريبات منتخب مصر للشباب

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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي منتخب مصر للشباب نظيره الجنوب أفريقي اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة أفريقيا للشباب لموسم 2024/25.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة بي إن سبورت HD8.

ويذكر أن منتخب مصر يقع في مجموعة تضم كل من زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

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منتخب مصر للشباب موعد مباراة منتخب مصر جنوب إفريقيا
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