موعد مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يلتقي منتخب مصر للشباب نظيره الجنوب أفريقي اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة أفريقيا للشباب لموسم 2024/25.
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا
وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً على ستاد القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة بي إن سبورت HD8.
ويذكر أن منتخب مصر يقع في مجموعة تضم كل من زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.
اقرأ ايضاً:
موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كسر رقمه و العودة للتهديف.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام؟
فيديو قد يعجبك: