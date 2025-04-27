"للأسف الجمهور بينسى".. نجم الزمالك السابق: كولر مدرب عبقري وهذا سبب رحيله

كتب- محمد خيري:

قال وائل القباني نجم الزمالك السابق إن كولر مدرب عبقري ونجح في تحقيق العديد من البطولات رغم رحيله عن تدريب فريق الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي أمس السبت بشكل رسمي، رحيل السويسري مارسيل كولر، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

وأوضح "القباني" في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "كولر مدرب عبقري وحقق بطولات مع الأهلي لكن للأسف الجماهير بتنسى".

وأضاف القباني: "انتقدت كولر لأنه دخل في مرحلة العناد والقلق وبدأ يقوم بتغييرات غريبة وهذا ليس معناه أنه مدرب سئ لأنه حقق بطولات مع القلعة الحمراء، ولكن ذلك تسبب رحيله".

وتابع: "تشكيل الأهلي أمام صن داونز يؤكد أن كولر كان قلق من المباراة وهذا على غير العادة أن نرى الفريق الأحمر يدافع على أرضه ووسط جماهيره".

وأكمل: "كولر خلص على لاعبين كثيرين في الأهلي مثل وسام أبو علي وكهربا وأحمد عبد القادر وأفشة وحسين الشحات وأليو ديانج".

وأختتم: "وسام أبو علي خارج تركيزه في الأهلي لأن كولر كان يفضل جراديشار عليه وبالتالي اللاعب تأثر نفسياً ونفس الأمر تكرر مع كهربا".