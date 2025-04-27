أول رد رسمي من بيراميدز بخصوص مستقبل المدرب يورشيتش بعد التأهل لنهائي أفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن موقفهم تجاه مستقبل المدير الفني لفريقهم كرونوسلاف يورشيتش، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سعيد في تصريحات لقناة DMC مساء أمس السبت، إنهم سيمددون التعاقد مع كرونوسلاف يورشيتش، الذي ينتهي بنهاية الموسم، نافيًا الأنباء التي تحدثت عن رحيل مصطفى فتحي إلى نادي الزمالك.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع المدرب اليوغوسلافي في فبراير 2024 إذ قاد الفريق بـ 74 مباراة فاز خلالهن بـ 52 مباراة وتعادل في 15 مباراة وخسر في 7.

يورشيتش قاد بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس مصر كما يتصدر الفريق معه بطولة الدوري.