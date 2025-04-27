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"حد يفهمنا".. اعتراض رسمي من بيراميدز على مباراة الزمالك

10:41 ص الأحد 27 أبريل 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

اعتراض نادي بيراميدز، بشكل رسمي على تحديد موعد نهائي كأس مصر، أمام فريق الزمالك يوم 20 مايو، مطالبًا بتعديل الموعد نظرًا لضغط المباريات.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي للنادي في تصريحات تلفزيونية: "لا نفهم سبب تحديد النهائي بعد يومين فقط من مباراة بتروجت في الدوري يوم 17 مايو، خاصة أننا سنسافر بعدها إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز يوم 24 مايو".

وأوضح المدير الرياضي أن بيراميدز لم يتلق أي خطاب رسمي بشأن إقامة نهائي كأس مصر يوم 19 مايو خارج مصر، معربًا عن أمله في أن يراعي المسؤولون وجود نادٍ مصري ينافس في نهائي بطولة إفريقية.

جدير بالذكر، أن فريق بيراميدز نجح مؤخرا، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بعد إقصاء فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ذهابا وإيابا.

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