كتب - مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي إنهاء تعاقده رسميًا مع المدير الفني السويسري لفريقه الأول لكرة القدم، مارسيل كولر، بعد وداع الفريق للنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي على يد صن داونز.

ولم يُعلن الأهلي عبر بيانه الرسمي الصادر مساء أمس السبت عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة بدلاً من كولر، ولكن أوضحت قناة النادي أن اليوم الأحد سيكون موعدًا للإعلان عن الجهاز الفني المؤقت للفريق والمران القادم.

وسيكون أمام المدير الفني الذي سيتم التعاقد معه من قبل إدارة النادي الأهلي لتولي المهمة الفنية بدلاً من كولر عدة تحديات نستعرض 3 منها:

1) الإندماج

سيكون المدير الفني الجديد للأهلي الذي لن يكون مصريًا في حاجة للاندماج سريعًا بالأجواء داخل النادي الأهلي؛ إذ سيكون مقبلاً على تحدي صعب وهو بطولة كأس العام للأندية.

2) التجانس

تحدي آخر للمدير الفني الجديد للأهلي وهي إيجاد التجانس بين اللاعبين إذ أن الفريق سينضم له أكثر من صفقة ينتظر أن تكون أساسية بالتشكيل وهنا سيكون على بديل كولر إيجاد تجانس بين اللاعبين وتوظيفهم بالصورة المنتظرة، فأمر مستجد على النادي الأهلي ألا يشارك المدير الفني في الميركاتو الصيفي بصورة كاملة.

3) مونديال الأندية

التحدي الأكبر للمدرب سيكون بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق خلال أقل من شهرين من الآن وكل الأنظار تتجه صوبها بعد موسم مُخيب للأمال للأهلي وسط تدعيمات قوية للظهور بصورة مميزة في البطولة.

وهو الأمر الذي سيجعل على عاتق المدرب الجديد أن يظهر بشكل يليق بالتدعيمات التي حصل عليها الفريق لتعويض الجماهير إخفاقات الموسم كذلك سيكون ظهوره مع الفريق بها مؤثرًا في البداية على وجهة نظر مشجعي النادي له.