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"شمت فيا".. تعليق قوي من أحمد فتوح على تعامل أحد أصدقائه معه خلال أزمته الأخيرة

05:42 ص الأحد 27 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أحد زملائه بالفريق شمت به خلال أزمته الأخيرة التي تعرض، التي تتعلق بالقتل الخطأ.

وقال فتوح في تصريحات عقب قناة "إم بي سي مصر": "توقعت أن يقف أحد أصدقائي في الزمالك بشكل كبير في أزمتي، خاصة وأنني ساندته بصورة قوية عند قدومه إلى النادي، لكنه لم يفعل ذلك معي وشمت فيا".

وأضاف: "تصرف هذا اللاعب خلال أزمتي هو أكثر الأمور التي حزنت بسببها، ولا يوجد أي تعامل بيني وبينه خلال الفترة الحالية".

وتابع: "هناك بعض الأشخاص، كانوا يحاولون الصلح بيننا ولكنني أرفض هذا الأمر دائما، خاصة وأنه كان يمكنه مساعدتي بشكل كبير في أزمتي ولم يقم بأي شئ".

وكان فتوح تعرض لأزمة كبيرة في أغسطس من العام الماضي، بعدما قام بدهس أحد الأشخاص بسيارته، خلال عودته من الساحل الشمالي، يتم إلقاء القبض عليه.

وأجرى أحمد فتوح تصالح مع أسرة المجني عليه، بعد أن استمرت القضية في المحاكم لأكثر من شهرين، دفع لأهل المتوفي دية تصل إلى 12 مليون جنيه، إلا أنه بالرغم من ذلك قضت المحكمة بمعاقبة اللاعب، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وإلغاء رخصة قيادته.

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