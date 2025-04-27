كتب - يوسف محمد:

كشف خبير اللوائح محمد بيومي الموقف القانوني للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح السعودي من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي المصري، خاصة في ظل تردد اسم المدرب البرتغالي خلال الساعات الماضي، لخلافة مارسيل كولر في قيادة المارد الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس السبت، رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر عن النادي الأهلي بشكل نهائي، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال بيومي في تصريحات خاصة لمصراوي: "ليس هناك أي مشكلة في تولي جوميز القيادة الفنية للنادي الأهلي، حيث أنه يحق لأي مدرب تولي تدريب أكثر من نادي في موسم واحد".

وأضاف: "اللاعب لا يمكنه المشاركة رفقة ثلاثة أندية في موسم واحد ولكن هذا البند لا ينطبق على المدربين".

واختتم بيومي تصريحاته: "دائما ما يكون هناك اتفاق بين المدرب والنادي ويوجد شرط جزائي في حال رغبة أي من الطرفين فسخ التعاقد، وحال رغب المدرب في ذلك يقوم بدفع الشرط الجزائي ويحق له بعد ذلك تولي القيادة الفنية لأي فريق".

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، قرر فسخ تعاقده مع نادي الزمالك في ديسمبر من العام الماضي، لينتقل إلى تدريب فريق الفتح السعودي، مما يعني أنه حال توصل الأهلي معه إلى اتفاق لقيادة الفريق سيقوم بفسخ تعاقده مع الفريق السعودي، ما يعني أنه يقوم بتولي ثلاثة أندية في موسم واحد.

أقرأ أيضًا:

"هل انتهت علاقة كولر بالأهلي؟".. أحمد شوبير يثير الجدل بهذا المنشور

كيف ودّع إمام عاشور مدربه مارسيل كولر؟ (صورة)