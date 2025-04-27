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زيزو ومعلول بينهم.. كيف دعم نجوم كرة القدم محمد عبد المنعم بعد إصابته بالصليبي؟

06:00 ص الأحد 27 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي نيس الفرنسي تعرض المحترف المصري، محمد عبد المنعم، لإصابة بالرباط الصليبي في الركبة خلال مباراة باريس سان جيرمان.

وحرص العديد من نجوم كرة القدم على دعم عبد المنعم بعد إعلان إصابته التي من المتوقع أن دوم لمدة 6 أشهر.

ونشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، رسالة دعم جاءت كالتالي: "قدر الله ماشاء فعل، ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وساند علي معلول زميله عبد المنعم عن طريق نشر صورة لهما عبر منصة "إنستجرام"، وكتب عليها: "ألف سلامة يا أخويا، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، ألف سلامة".

وقام محمود حمدي الونش بمشاركة متابعيه صورة لمحمد عبد المنعم، مع تعليق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ألف سلامة عليك يا حبيبي، قدر الله وماشاء فعل، بإذن الله هترجع أقوى من الأول".

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