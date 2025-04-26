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مصدر يكشف المقابل المادي الذي سيحصل عليه كولر بعد الرحيل عن الأهلي

11:45 م السبت 26 أبريل 2025
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    مارسيل كولر (1)
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    كولر تعرض للرشق بالزجاجات من جماهير الأهلي
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    كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق، بأنه سوف يتم إقامة حفل وداع له قبل الرحيل من مصر.

وكان النادي الأهلي أعلن منذ قليل، رحيل السويسري مارسيل كولر عن القيادة الفنية للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمس من نصف النهائي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مارسيل كولر أبدى موافقة مبدئية على الرحيل عن النادي الأهلي، مقابل الحصول على مبلغ 440 ألف دولار، قيمة راتب المدير الفني في شهرين".

وأضاف: "جلسة كولر مع إدارة النادي الأهلي كانت ودية للغاية، مجلس إدارة النادي تواصل مع وكيل أعماله وتم إبلاغه بأن المدير الفني سيحصل على راتب شهرين كشرط جزائي عقب رحيله عن الفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "مجلس إدارة الأهلي أبلغ كولر، بأنه سوف يتم إقامة حفل وداع له قبل رحيله عن القاهرة والعودة إلى سويسرا".

والجدير بالذكر أن مارسيل كولر تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي في عام 2022، تمكن من حصد 11 لقبا مختلفا رفقة الفريق.

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