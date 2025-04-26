مؤقتا.. 3 بدلاء لكولر في النادي الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

وجع النادي الأهلي الشكر للمدرب السويسري، مارسيل كولر، بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية والخروج من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن هناك 3 بدلاء يتم المفاضلة بينهم خلال الساعات الجارية، من أجل تولي المسؤولية مؤقتا.

وأوضح المصدر أن الاسم الأقرب هو سامي قمصان ثم محمد شوقي أو أحد أبناء النادي لتولي المسئولية الفنية لمباراة بتروجيت".

واختتم المصدر أن الاسم الثالث هو عادل مصطفى الذي يمكن أن يكون له دور في الجهاز الفني الأجنبي الجديد.