كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي منذ قليل برئاسة محمود الخطيب، رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب الخروج من بطولة أفريقيا أمس بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان النادي الأهلي، ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي أمس بنتيجة هدف لكل فريق، مستغلا انتهاء مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي دون أهداف.

وعلى الرغم من تراجع مستوى النادي الأهلي والنتائج خلال الموسم الحالي تحت قيادة مارسيل كولر، إلا أن المدير الفني السويسري نجح في قيادة المارد الأحمر لتحقيق الكثير من الأرقام والألقاب منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

أبرز أرقام مارسيل كولر مع الأهلي

وتولى كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي في سبتمبر من عام 2022، نجح خلالهم في قيادة الفريق لحصد 11 لقبا في مختلف البطولات.

وقاد كولر النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، في 160 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 108 مباراة، حضر التعادل في 33 مباراة وتلقى الهزيمة في 19 مباراة.

وتوج كولر رفقة المارد الأحمر ب 11 لقبا، بواقع أربعة ألقاب لبطولة كأس السوبر المصري، لقبين لبطولة الدوري المصري، مثلهما لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لقبين لبطولة كأس مصر، لقب لبطولة كأس القارات الثلاثة، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

أرقام تاريخية لمارسيل كولر مع الأهلي

ويعد كولر أكثر مدرب في تاريخ النادي الأهلي، تحقيقا للفوز في مباريات متتالية بالدوري المصري مع الأهلي برصيد 21 فوزا معادلا الرقم التاريخي للسويسري مارسيل كولر.

كما يعد كولر أكثر مدير فني في تاريخ النادي الأهلي تحقيقا للفوز في مباريات متتالية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 27 مباراة.

ولم يتلق المدير الفني السويسري أي هزيمة في الأدوار الاقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، منذ توليه القيادة الفنية للفريق، حيث خاض 16 مباراة في هذه الأدوار، بواقع 10 انتصارات و6 تعادلات.

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