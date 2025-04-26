مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

جنوب افريقيا - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
16:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

كأس الاتحاد الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"غيرنا بقاله 23 سنة مش عارفين".. شوبير يرد بقوة على المشككين في النادي الأهلي

11:14 م السبت 26 أبريل 2025

أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن خروج النادي الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، ووجه رسالة لجماهير المارد الأحمر.

وقال شوبير عبر قناة الأهلي: "أنا شايف حملات منذ صافرة نهاية حكم مباراة صنداونز، الأهلي مخسرش الماتش".

وأضاف: "كتير كارهينك لأنهم مش عارفين يوصلوا لك، أنت لو عندك أخطاء بتصلحها، لكن لو الناس نجحت في هز الثقة اللي الأهلي يتمتع بيها هتبقى مشكلة".

وواصل: "كانوا منتظرين واقعة للأهلي عشان يسخنوا الجمهور على النادي، لكن محدش هيقدر لأن المنطقة ديه مُحرمة".

وأردف: "في ناس بتاخد بطولات قليل بيعملوا منها انتصارات ورقص، وناس بتقول يا هادي ويفرحوا وده حقهم".

وأوضح: "الأهلي بتاريخه واسمه سابق بكتير، تتكعبل مرة وتخسر مرة حاجة طبيعية، في آخر 6 بطولات واخدين 4 منهم، في غيرنا بقاله 23 سنة مش عارفين ياخدوا البطولة، وفرحانين أن الأهلي خرج امبارح في حالة من الغل".

وزاد: "عايز انبه جماهير الأهلي أنت الأول في كل شيء وسابق ومعدي بمراحل كبيرة، أرجوك لا تنظر خلفك، حصل مشكلة ماشي نتخطاها".

واختتم: "أتمنى من جمهور الأهلي يكون متواجد بكثرة في مباراة بتروجيت المقبلة، لمؤازرة الفريق".

اقرأ أيضًا:

شوبير يكشف مفاجأة في رحيل كولر.. ويوجه رسالة نارية إلى هؤلاء

"إمام عاشور بيحب اللقطة زي كهربا".. تصريحات نارية من لاعب الزمالك ضد ثنائي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي جماهير الأهلي دوري أبطال أفريقيا شوبير أحمد شوبير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حادث حفل تامر حسني.. مديرة قصر البارون ترفض التعليق وتؤكد السياحة ستصدر بيانًا
شبورة مائية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
رسميًا.. الأهلي ينهي تعاقده مع كولر بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا