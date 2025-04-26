"غيرنا بقاله 23 سنة مش عارفين".. شوبير يرد بقوة على المشككين في النادي الأهلي

كتب - محمد القرش:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن خروج النادي الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، ووجه رسالة لجماهير المارد الأحمر.

وقال شوبير عبر قناة الأهلي: "أنا شايف حملات منذ صافرة نهاية حكم مباراة صنداونز، الأهلي مخسرش الماتش".

وأضاف: "كتير كارهينك لأنهم مش عارفين يوصلوا لك، أنت لو عندك أخطاء بتصلحها، لكن لو الناس نجحت في هز الثقة اللي الأهلي يتمتع بيها هتبقى مشكلة".

وواصل: "كانوا منتظرين واقعة للأهلي عشان يسخنوا الجمهور على النادي، لكن محدش هيقدر لأن المنطقة ديه مُحرمة".

وأردف: "في ناس بتاخد بطولات قليل بيعملوا منها انتصارات ورقص، وناس بتقول يا هادي ويفرحوا وده حقهم".

وأوضح: "الأهلي بتاريخه واسمه سابق بكتير، تتكعبل مرة وتخسر مرة حاجة طبيعية، في آخر 6 بطولات واخدين 4 منهم، في غيرنا بقاله 23 سنة مش عارفين ياخدوا البطولة، وفرحانين أن الأهلي خرج امبارح في حالة من الغل".

وزاد: "عايز انبه جماهير الأهلي أنت الأول في كل شيء وسابق ومعدي بمراحل كبيرة، أرجوك لا تنظر خلفك، حصل مشكلة ماشي نتخطاها".

واختتم: "أتمنى من جمهور الأهلي يكون متواجد بكثرة في مباراة بتروجيت المقبلة، لمؤازرة الفريق".

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