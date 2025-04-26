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شوبير يكشف مفاجأة في رحيل كولر.. ويوجه رسالة نارية إلى هؤلاء

10:58 م السبت 26 أبريل 2025

كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني

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كتب - محمد القرش:

أوضح الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يريد تكريم مارسيل كولر بعد توجيه الشكر له، بينما وجه عدد من الرسائل النارية لبعض الأشخاص الذين سخروا من خروج الأهلي من دوري الأبطال.

وقال شوبير عبر قناة الأهلي: "إذا الوقت اتسع سيكون هناك تكريما كبيرا جدا، وسيخرج من النادي بشكل كبير جدا".

وأضاف: "احنا خرجنا من دوري أبطال أفريقيا دون أن نسخر، وحتى اللحظات الأخيرة من مباراة الإياب كنا متقدمين، وخرجنا من فريق كبير زي صنداونز".

وواصل: "لازم الجماهير تتكاتف دلوقتي، وهتلاقي كتير جدا من اللي فرحانين فيك وعاملين أفراح واحتفالات، وبيقولوا متزعلش ومتعيطش، جمهور الأهلي عمره ما عيط، الجمهور عايز دايما فريقه في أحسن حال".

وأردف: "جماهير الأهلي ابدا لا يمكن أن تتخلى عن الفريق في يوم من الأيام، وأنا براهن على جمهور الاهلي منذ هذه اللحظة".

واختتم لاعب الأهلي السابق: "مفيش حد هيقدر يشكك في قصة علاقة جمهور الأهلي وجماهيره، أنت عندك حاجة زي ديه ملناش دعوة".

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