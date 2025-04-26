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رسميًا.. الأهلي ينهي تعاقده مع كولر بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا

10:45 م السبت 26 أبريل 2025
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    كولر تعرض للرشق بالزجاجات من جماهير الأهلي
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    كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    كولر ومدرب الهلال
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    كولر
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كتب - يوسف محمد:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على توجيه الشكر إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ورحيله عن القيادة الفنية الفنية للفريق، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمس، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي أمس الجمعة، بهدف لكل فريق ليضمن الفريق الجنوب أفريقي، الصعود إلى نهائي البطولة مستغلا قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، في ظل انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي: "وجه النادي الشكر للسيد/ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية".

وأضاف: "يؤكد على اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمّن عطاءه، خاصة وأنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا. ونظرًا للظروف الطارئة".

واختتم: "في ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه".

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