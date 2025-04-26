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"عودة الهيبة المفقودة".. تعليق مثير للجدل من متحدث فريق الكرة بالأهلي على أزمة كولر

10:29 م السبت 26 أبريل 2025
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    مارسيل كولر (4)
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    مارسيل كولر (1)
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    كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر (3)
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
  • عرض 16 صورة
    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
  • عرض 16 صورة
    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
  • عرض 16 صورة
    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
  • عرض 16 صورة
    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
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كتب - يوسف محمد:

أعرب محمد ثابت متحدث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه لما تعرض له السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من هجوم، عقب مباراة المارد الأحمر وصن داونز أمس الجمعة.

وكتب ثابت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دعونا نتحدث بمهنية بعيدا عن الانتماءات، بعيدا عن النتائج وبعيدا عن الحب والكره من المسؤول، عما نشهده من تراجعًا مقلقًا في احترافية الصحافة والإعلام الرياضي في الآونة الاخيرة".

وأضاف: "أعتقد أنه أمر مقلق للغاية، أن نرى المصورين يقتحمون أرض الملعب لينتج عنها العديد من المشادات، أن تسمع نبرة وطريقة وجودة الأسئلة أثناء محاورة المدربين واللاعبين، ناهيك عن مقصورة الإعلاميين، التي تعد مكانا مميزا ليس للعمل، بل لوابل الشتائم والإهانات والسلوك العدواني، قذف الزجاجات أثناء خروج اللاعبين من أرض الملعب إلى غرف خلع الملابس".

وتابع: "كل هذا لا يعكس إلا فجوة خطيرة في المعايير، تدهور حاد في الإعلام بكافة أشكاله، كما نعلم جميعا فقد نشرت وسائل الإعلام الدولية صورًا ومقاطع فيديو للمشهد المشين، لخروج كولر من أرض الملعب مشوّهةً صورتنا على الساحة العالمية، وأود أن أنوه أنها ليست المرة الأولى وأسالوا لاعبي كل الأندية، بل والمنتخبات".

وواصل: "لربما تتسبب هذه الكلمات ببعض من الحرج أو الضيق للبعض، ولكنني أراهن على مهنية العديد من الزملاء والاساتذة الكبار الذين تتلمذنا على أيديهم في إنهاء مثل هذه السلوكيات، أتمنى أن تصل رسالتي إلى المجلس الأعلى للإعلام، وزارة الرياضة، ونقابة الصحفيين بكل احترام لاتخاذ إجراءات سريعة".

واختتم كولر تصريحاته: "حاسمة من أجل عودة الهيبة المفقودة للإعلام والصحافة والرياضة المصرية، فلابد من وضع معايير اعتماد صارمة، وبرامج تدريب مهنية، وإجراءات تأديبية واضحة لجميع عناصر المنظومة الاعلامية".

وقامت جماهير النادي الأهلي أمس، بمهاجمة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشكل كبير عقب نهاية مباراة الفريق أمس وطالبوا برحيله عن الفريق، بالإضافة إلى قيامهم بإلقاء زجاجات المياه عليه أثناء خروجة من الملعب.

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