الأهلي يتخذ القرار النهائي بشأن موقف كولر مع الفريق

كتب - مراسل مصراوي:

استقرت إدارة الأهلي على فسخ تعاقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج والأداء بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي العديد من الاجتماعات خلال الساعات الماضية التي تضمنت مناقشة الموقف النهائي بعد مرحلة كولر خاصة أن المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق تفاوض مع وكيله على قيمة الشرط الجزائي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن رتوش بسيطة تفصل الأهلي عن إعلان فسخ التعاقد بشكل رسمي مع تعيين مدرب مؤقت، والأقرب له سامي قمصان أو محمد شوقي أو أحد أبناء النادي لتولي المسئولية الفنية لمباراة بتروجيت، وربما يتواجد عادل مصطفي أو يكون له دور في الجهاز الفني الأجنبي الجديد.

وأضاف المصدر أن محمد رمضان المدير الرياضي مستمر حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وبعدها سيتم البت في الإعتذار الذي كان قد تقدم به منذ شهر كامل.

يُذكر أن فريق الأهلي خرج من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صنداونز الجنوب إفريقي أمس الجمعة.

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