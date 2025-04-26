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"بعد ارتباط اسمه بالأهلي".. ماذا قدم البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب مصر؟

09:56 م السبت 26 أبريل 2025
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    كيروش
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    كارلوس كيروش
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    كارلوس كيروش
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    كيروش
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    كيروش
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    كارلوس كيروش
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    كيروش
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    الشناوي مع كيروش
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    كيروش
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    كارلوس كيروش
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    كارلوس كيروش
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    كيروش
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    كيروش
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    كارلوس كيروش
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر
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كتب - يوسف محمد:

بات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن القيادة الفنية للمارد الأحمر، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمس على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان النادي الأهلي تعادل أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي أمس بهدف لمثله، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضمن فريق صن داونز الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، مستغلا قاعدة الهدف خارج مصر بهدفين، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وارتبط اسم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب مصر، خلال الساعات الماضية لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، تحسبا لرحيل السويسري مارسيل كولر.

ماذا قدم كارلوس كيروش مع منتخب مصر؟

والمدير الفني البرتغالي ليس بغريب على الكرة المصرية، حيث سبق له تولي القيادة الفنية للمنتخب المصري، خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أبريل 2022.

وقاد صاحب الـ 72 عاما المنتخب الوطني، في 20 مباراة تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 13 مباراة، حضر التعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وسجل لاعبو المنتخب الوطني تحت قيادة كارلوس كيروش 40 هدفا، فيما تلقت شباكهم 25 هدفا تحت قيادة المدرب البرتغالي.

ونجح كيروش في قيادة الفراعنة إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا، إلا أن المنتخب الوطني تلقى الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

كما فشل كيروش في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعدما تلقى الهزيمة من المنتخب السنغالي أيضً في المباراة الفاصلة بركلات الترجيح.

ومحمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، يعد من الأشخاص المقربين للمدرب البرتغالي، حيث سبق له العمل معه كمدرب مساعد خلال تواجده مديرا فنيا للفراعنة.

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