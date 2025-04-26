كواليس مران منتخب الشباب الختامي استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا في افتتاح أمم أفريقيا

كتب - نهى خورشيد:

اختتم منتخب مصر تحت 20 سنة تدريباته اليوم على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا غدًا الأحد باستاد القاهرة، ضمن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو، والمؤهلة إلى كأس العالم.

وخاض الفراعنة مراناً ختامياً خفيفاً ركز خلاله المدير الفني أسامة نبيه على تطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية.

كما خصص الجهاز الفنى للمنتخب تدريبات خاصة لحراس المرمى تحت إشراف الكابتن أيمن طاهر.

وحرص نبيه على شرح نقاط القوة والضعف في منتخب جنوب أفريقيا، الذي يتميز بالتنظيم الجيد وسرعة التحول الهجومي، وفقاً لتحليل الأداء الذي أعده أحمد عصام.

والجديد بالذكر أن منتخب مصر يقع ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ومن المقرر أن يتأهل من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.