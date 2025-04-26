تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز، لمباريات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية، ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 أبريل الجاري.

وكتب الحساب الرسمي لشركة تذكرتي عبر "فيس بوك": "فتح باب الحجز لمباريات المرحلة النهائية - الأسبوع الثالث فى دوري النيل لموسم 2024-2025.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دور نايل"، برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويذكر أن النادي الأهلي سيلاقي نظيره بتروجيت يوم الأربعاء المقبل، بينما سيلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل.

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