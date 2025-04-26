"إمام عاشور بيحب اللقطة زي كهربا".. تصريحات نارية من لاعب الزمالك ضد ثنائي الأهلي

كتب - محمد القرش:

تحدث أحمد فتوح لاعب الزمالك عن مفاوضات الزمالك لضم محمد شريف، وطريقة تعامل لجنة تخطيط الزمالك مع اللاعبين.

وقال فتوح في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "لجنة التخطيط في الزمالك بيعاملونا بشكل كويس، ودائما يوضحوا لنا ظروف النادي عند حدوث أزمات في دفع المستحقات".

وأضاف: "إمام عاشور بيحب ياخد اللقطة عشان كدا بيستفز جمهور الزمالك، وديه حاجة مش كويسة زي ما بيعمل كهربا".

وأوضح: "لا يوجد لاعبين في الزمالك حصلوا على مستحقات مالية على حساب لاعبين آخرين، النادي لما يبقى فيه فلوس بيدينا حقنا".

وعن مفاوضات الزمالك مع محمد شريف، اختتم: "مش عارف الزمالك عايز يضم محمد شريف ولا لأ، بس الفريق محتاج مهاجم وهو لاعب كويس".

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