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"كلهم كذابين".. فتوح يتحدث عن انتقال إمام عاشور وزيزو وبنشرقي للأهلي

07:42 م السبت 26 أبريل 2025
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    إمام عاشور ودونجا
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    أشرف بن شرقي (1)
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    أحمد فتوح
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    زيزو
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    احتفال إمام عاشور بهدفه في مباراة الهلال
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    إمام عاشور
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    زيزو لاعب الزمالك
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
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    أشرف بن شرقي وأفشة
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كتب - محمد القرش:

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، على انتقال إمام عاشور وزيزو وأشرف بن شرقي للأهلي.

وقال فتوح في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "جماهير الزمالك ترى زيزو خائن بسبب انتقاله للأهلي، لكن لا أرى ذلك ولن أقول مثلما يقولوا لأنه من الممكن أن أكون في موقفه".

وأضاف: "خلال أزمتي الأخيرة، طلب شقيق المتوفى مبلغ مالي كبير وصل إلى 25 مليون جنيه مصري وتلاعب بنا، وعندما حصلت على إخلاء سبيل خفض المبلغ إلى 12 مليون".

وأوضح: "دفعت المبلغ المالي كاملا بمفردي، لم يساعدني أحد أو نادي الزمالك لأنه كان خطئي".

وعندما قالت له المذيعة "بنشرقي وإمام عاشور وزيزو قالوا من المستحيل اللعب في الأهلي"، رد مازحا: "كلهم كذابين".

يُذكر أن مصدر كشف "لمصراوي" أن زيزو وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 سنوات، وتسلم مقدم التعاقد أيضًا.

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