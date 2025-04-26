"كلهم كذابين".. فتوح يتحدث عن انتقال إمام عاشور وزيزو وبنشرقي للأهلي

كتب - محمد القرش:

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، على انتقال إمام عاشور وزيزو وأشرف بن شرقي للأهلي.

وقال فتوح في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "جماهير الزمالك ترى زيزو خائن بسبب انتقاله للأهلي، لكن لا أرى ذلك ولن أقول مثلما يقولوا لأنه من الممكن أن أكون في موقفه".

وأضاف: "خلال أزمتي الأخيرة، طلب شقيق المتوفى مبلغ مالي كبير وصل إلى 25 مليون جنيه مصري وتلاعب بنا، وعندما حصلت على إخلاء سبيل خفض المبلغ إلى 12 مليون".

وأوضح: "دفعت المبلغ المالي كاملا بمفردي، لم يساعدني أحد أو نادي الزمالك لأنه كان خطئي".

وعندما قالت له المذيعة "بنشرقي وإمام عاشور وزيزو قالوا من المستحيل اللعب في الأهلي"، رد مازحا: "كلهم كذابين".

يُذكر أن مصدر كشف "لمصراوي" أن زيزو وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 سنوات، وتسلم مقدم التعاقد أيضًا.

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